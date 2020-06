Cogorno: l’assessore Raffo replica alle minoranze

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

L’Assessore Franca Raffo replica alle minoranze consiliari, che qualche giorno fa, hanno criticato la maggioranza sull’operato del primo anno di governo amministrativo del paese e sulla mancata partecipazione della cittadinanza ad alcune scelte amministrative.

“In questi giorni molto si è scritto, da parte di una minoranza cogornese che ha la presunzione di giudicare il nostro operato – dice l’assessore comunale alle tradizioni, al decoro urbano e ai collegamenti collina fondovalle -. A queste persone replico dicendo di non giudicare per non essere giudicati. Essere ogni giorno al servizio del cittadino significa avere il controllo quotidiano della macchina Comunale con responsabilità e disinteresse; questo è tutto ciò che l’Amministrazione Comunale compie tutti i giorni, un lavoro largamente condiviso dalla cittadinanza. Le fantomatiche prese di posizione non certo giovano al benessere della Comunità e del nostro Ente. A mio giudizio queste critiche, riportano il Paese allo stile di Don Camillo e Peppone”.

Secondo l’Assessore Raffo a parlare sono la serie di opere realizzate nell’ultimo anno e quelle che verranno realizzate prossimamente, nonostante le ristrettezze di bilancio e le tante criticità del periodo: “Mi riferisco anche a tutti i servizi sociali offerti alla cittadinanza e all’oculata, e sofferta, pulizia del Paese. Giusto che le opposizioni critichino costruttivamente il nostro operato, ma non perdiamo tempo con troppa demagogia: queste stesse energie possono essere preziose e utili per il nostro territorio”.