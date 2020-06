Cogorno: giornata dello sfalcio, grande partecipazione

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

Grande partecipazione domenica 28 giugno per la Giornata dello Sfalcio di alcune strade carrabili del territorio cogornese. Una ventina di volontari si sono divisi il lavoro di pulizia e di sfalciamento tra la zona pedecollinare ed il monte San Giacomo. Iniziati i lavori alle 8 del mattino, dopo il ritrovo in Via Castello, la giornata di lavoro si è conclusa con un piacevole momento conviviale, offerto dall’Associazione Accademia della Ciappa.

Pienamente soddisfatta, l’assessore alle tradizioni Franca Raffo: “Lavorare insieme per un bene civile, le Comandate dello sfalcio. Per questa giornata, voglio ringraziare la trama preziosa di un tessuto sociale formato da tante persone che in volontariato dedicano le proprie energie alla collettività, con l’eterna funzione aggregativa e le antiche meritorie tradizioni. Un grazie, quindi, va ad ogni partecipante; al Capofila Gruppo Alpini di Cogorno sezione di Genova, alle Associazioni locali, volontari della Croce Rossa, Protezione Civile Comunale, gruppi Parrocchiali, gruppo Partecipativa Democratica Cogorno e le tante persone locali che nel silenzio puliscono e custodiscono da sempre offrendo anche ristoro nelle occasioni. Infine un doveroso Grazie anche all’Associazione Accademia della Ciappa che ha offerto convivialità a fine lavori e all’Amministrazione Comunale per tutta la coordinazione”.