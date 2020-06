Camogli: festa patronale, giovedì 2 uffici comunali chiusi

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le note serali del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti

Termina oggi il periodo di isolamento fiduciario per 3 concittadini rientrati dall’estero . Rimangono quindi un solo residente in quarantena ed uno positivo al Covid-19. Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio.

Per quanto riguarda il lavaggio delle strade, prorogheremo la sospensione del divieto di sosta: anche per i mesi di luglio e agosto non sarà necessario spostare le auto durante il servizio di spazzamento meccanizzato.

Vi ricordo che giovedì 2 luglio, festa patronale, gli uffici comunali saranno chiusi.