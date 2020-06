Sori: la programmazione al cinema Enzo Costa

Dalla Sala Enzo Costa – Cinema Sori riceviamo e pubblichiamo

Stiamo per ritornare, con tanto buon cinema per farvi sognare e rilassare in questa strana estate 2020!

Per il mese di luglio tutti i mercoledì e tutti i venerdì vi aspettiamo con la nostra consueta arena estiva per riprendere da dove abbiamo lasciato..

Per poter accedere alla sala è obbligatorio rispettare alcune regole per la sicurezza di tutti:

– misurazione della temperatura corporea all’ingresso della struttura e rilascio delle proprie generalità che verranno conservate nei termini di legge per un totale di 15 giorni,

– disinfettarsi le mani con i dispenser presenti all’interno della struttura e indossare la mascherina nelle aree comuni (ad eccezione della sala cinematografica)

– mantenere la distanza di sicurezza interpersonale con gli altri spettatori ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi

– presentarsi preferibilmente mezz’ora prima dello spettacolo per favorire le operazioni di ingresso

– secondo le nuove regole anti Covid potranno accedere al massimo 48 persone.

Ed ora… ecco la programmazione della prossima settimana!

Parasite

– Mercoledì 1 luglio ore 21:30

– Venerdì 3 luglio ore 21:30

Genere:Drammatico

Regia: Bong Joon Ho

Attori: Hye-jin Jang, Kang-ho Song, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-Jeong, Choi Woo-sik, Park So-dam

Paese: Corea del Sud

Durata:132 min

Parasite, film vincitore di 4 premi oscar, diretto da Joon-ho Bong, è un dramma che racconta la storia della famiglia Kim, formata dal padre Ki-taek (Kang-ho Song), un uomo privo di stimoli, una madre, Chung-sook (Hye-jin Jang), senza alcuna ambizione e due figli, la 25enne Ki-jung (So-dam Park) e il minore, Ki-woo (Woo-sik Choi). Vivono in uno squallido appartamento, sito nel seminterrato di un palazzo, e sono molto legati tra loro, ma senza un soldo in tasca né un lavoro né una speranza per un futuro roseo. A Ki-woo viene la perversa idea di falsificare il suo diploma e la sua identità per reinventarsi come tutor e impartire lezioni a Yeon-kyuo (Yeo-jeong Jo), la figlia adolescente dei Park. Quest’ultimi sono una ricca famiglia, che, al contrario dei Kim, vivono in una grande villa, grazie ai guadagni del patriarca, dirigente di un’azienda informatica.

Ki-woo insegna principalmente inglese alla ragazza a un ottimo prezzo, cosa che genera entusiasmo e speranza nella suoi parenti. Il ragazzo, notando come alla figlia minore dei Park piaccia disegnare, ha la subdola idea di inventare che sua sorella Ki-jung è un’insegnante d’arte, permettendo anche a lei di infiltrarsi nella loro vita. Le due famiglie non sanno, però, che questo incontro è solo l’inizio di una storia strana, che porterà i Kim a introdursi sempre più nella routine dei Park, come un parassita fa con un organismo estraneo

Prezzo unico 5.00€