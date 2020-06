Sestri: cinema all’aperto, la programmazione

Da mercoledì 1 luglio a Sestri Levante, cinema all’aperto presso il teatro Conchiglia. Le proiezioni iniziano alle 21.30; ingresso euro 8, ridotto 6. Il cinema resta chiuso il lunedì. Saranno rispettate tuytte le norme anti covid e agli spettatori sarà garantita la massima sicurezza.

Queste le proiezioni dall’1 al 5 luglio

Mercoledì 1: Parasite (Oscar per il miglior film straniero)

Giovedì 2: Pinocchio (di Matteo Garrone con Roberto Benigni)

Venerdì 3: Piccole donne (dal romanzo di Luisa May Alcott)

Sabato 4: Judy (Oscar miglior attrice)

Domenica 5 Sorry we Missed you (L’ultimo capolavoro di Ken Loach)