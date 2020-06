Un uomo di 65 anni è stato colto da un malore questa mattina nel quartiere di San Sito a Santa Margherita mentre era, o forse si era rifugiato, in un bagno pubblico. Sul posto è intervenuto il 118, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. L;a salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe disporre l’esame autoptico per stabilire le cause del malore.