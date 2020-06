‘Santa’: colpito da malore in piazza San Siro (2)

Dalla Polizia Locale di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

La Polizia Locale SML è stata chiamata questa mattina in piazza San Siro per un soccorso a persona che ha avuto un malore per strada.

Un cittadino ha trovato la persona riversa a terra e ha dato immediatamente l’allarme, mettendosi a disposizione per spiegare del ritrovamento.

La persona purtroppo all’arrivo dei soccorsi medici, non ha risposto alle cure perché già deceduta.

Ai familiari accorsi sul posto ho dovuto dare le indicazioni di rito, naturalmente con parole adatte alla situazione.

Il Pm di turno ha autorizzato il trasporto alle camere mortuaria di Lavagna per l’autopsia.