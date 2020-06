Regione: proposta di legge sulla balneazione fluviale e lacuale

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo il calendario delle Commissioni

Commissione Affari generali e istituzionali; Bilancio

Seduta in videoconferenza

lunedì 29 giugno 2020, alle ore 15

ordine del giorno:

1) Proposta di legge 215 (Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza, Andrea Costa, Gabriele Pisani): “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”

2) Proposta di legge 249 (Giovanni De Paoli): Disposizioni regionali in materia di balneazione fluviale e lacuale.

3) Disegno di legge 286: Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie della Regione o di Enti da essa individuati, delegati o subdelegati).

4) Nomina: IRCCS “Giannina Gaslini” di Genova – Consiglio di Amministrazione. Designazione rappresentante regionale. Definizione criteri)

*****

1° e 4° Commissione

Seduta in videoconferenza

lunedì 29 giugno 2020, alle ore 11.45

argomento:

Proposta di legge 249 (Giovanni De Paoli): Disposizioni regionali in materia di balneazione fluviale e lacuale. Sulla proposta di legge si svolgerà un’audizione con i Presidenti di Italia Nostra, WWF, Legambiente, ARCI Pesca Fisa, FIPSAS, Associazione Libera Pesca Sport, AICS Associazione italiana cultura e sport e con i Rappresentanti della Federazione Italiana Canoa turistica in Liguria.