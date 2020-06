Recco: è scomparso Giovanni Repetto, storico Fochino di Collodari

Dal Quartiere Collodari 1822 riceviamo e pubblichiamo

“Giuvanin” ha portato l’ultimo pezzo di sparata.

Il Quartiere Collodari vuole ricordare così Giovanni Repetto, punto di riferimento della festa e per i giovani che ora realizzano la sparata del quartiere. Era il più anziano componente del Quartiere Collodari, classe 1935 nato ad Avegno ha lavorato all’I.M.L. di Recco. Pioniere della rinascita del quartiere dopo la pausa decennale è sempre stato riferimento per la sparata dei mortaretti assieme al fratello Giacomo scomparso alcuni anni fa. Con soli 500 mascoli avevano ripreso l’antica tradizione trasmettendo la passione a tutti coloro che oggi si dedicano alla sparata in onore di N. S. del Suffragio.

Il Quartiere abbraccia la moglie Lina, i figli Vittorio con Ombretta, Carlo con Antonella e Maura le nipoti Chiara con Alessandro, Camilla e Sara.

Il santo Rosario verrà recitato domenica 28 giugno alle ore 20.00 e il funerale si svolgerà Lunedì 29 giugno alle 15.30 nella Chiesa Parrocchiale di San Rocco di Recco. A termine della cerimonia “Giuvanin” sarà salutato con una serie di 21 colpi in aria come da tradizione Recchelina.