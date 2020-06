RASSEGNA STAMPA. Dopo il flagello covid, le autostrade

Oggi, domenica 28 giugno, auguri ad Attilio. Mercati settimanali: Moneglia. Parole: certezza (stato in cui si trova la mente allorché non ha più motivo di dubitare; convinzione fondata sulla consapevolezza del soggetto; sicurezza, piena attendibilità. Devoto-Oli). Proverbi: “A padre avaro, figliol prodigo”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Autostrade: code e chiusure; Rapallo si ribella , decisioni unilaterali e casello chiuso nei giorni delle Feste di luglio; code fino a 14 chilometri e oggi altro bollino rosso. Spiagge: prosegue il tormentone ( ricorda quello delle navi crociere in voga negli anni scorsi).

Sestri Levante: i consorzi turistici chiedono un’Area marina unica nel Tigullio. Lavagna: C&C assorbe Raffio computer. Lavagna riparte con aperitivi e musica. Lavagna: il debutto del mercatino di Coldiretti. Lavagna: processo ‘ndrangheta, Sanguineti va in Cassazione; per Mondello decide il pubblico ministero. Cogorno: “Mancano progettualità e idee nuove. Chiavari: Matteo Renzi fa il pienone in piazza Dell’Orto.

Rapallo: David Galantini, lo chef cresciuto nei locali cult di Milano. Portofino: grande turismo (Comment. Per fortuna nulla di nuovo nel Borgo che è Ferrari delle località turistiche, la località che è obbligatorio visitare e assaporare).

Camogli: troppi assembramenti, bar chiuso per 5 giorni.

Santo Stefano d’Aveto: covid, muore donna di 56 anni.