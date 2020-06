Rapallo: nella notte razzia di piante in piazza Canessa

Razzia di piante in piazza Canessa a Rapallo. Erano state sistemate ieri in vista delle Feste di Luglio e per abbellire la città; è bastata una notte perché ignoti incivili se ne appropriassero. Ora la polizia municipale sta visionando i filmati delle telecamere per poter risalire ai ladri e denunciarli alla magistratura. Il sindaco Carlo Bagnasco commenta amaramente: “Il lavoro burocratico per deliberare l’acquisto delle piante è durato due mese; l’abbellimento delle aiuole è durato poche ore; a compiere il furto probabilmente sono bastati pochi minuti”.