Rapallo nei lavori del regista Daniele Carnacina, un video

IMG_1291Il nostro illustre concittadino regista, Daniele Carnacina, non dimentica mai la sua Rapallo!

Ecco il video ha che voluto regalare e condividere con tutti noi, tramite l’assessore al Turismo Elisabetta Lai, un montaggio in cui riprende le tantissime volte in cui gli attori, protagonisti della fiction “Il paradiso delle Signore”, record di ascolti su Rai 1, citano Rapallo.

“Il paradiso delle Signore” è una soap ambientata all’interno di uno dei primi “grandi magazzini” in cui si intrecciano le vicende ed i sogni di un gruppo di donne sul finire degli anni ’50.

“Anche questo è uno splendido modo di promuovere il nostro territorio. Il nome di Rapallo, grazie all’amico Daniele Carnacina, entra ogni settimana nelle case di milioni di Italiani – dichiara l’assessore al turismo Elisabetta Lai, e aggiunge “i tantissimi artisti che abitano o frequentano Rapallo se ne innamorano e ne diventano i primi Testimonial.”

Come Sindaco non posso che ringraziare di cuore Daniele Carnacina per questo omaggio alla nostra bellissima città che in questo momento storico particolare assume un significato ancora più importante.

Buona Visione!

