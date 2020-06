Rapallo: Feste di Luglio, grande responsabilità

Le Feste di Luglio al tempo del covid. Rapallo, coesa, sta dando prova di grande maturità: rispetto della tradizione nel rispetto delle regole anti-contagio.

Salvi tutti i riti religiosi, salvi i momenti salienti della festività sia pure col ridimensionamento della sparata del Panegirico. Annullata la processione che, pur ridotta e senza i grandi Crocifissi, avrebbe causato assembramenti tra la gente che si assiepa lungo il percorso per vederla; al suo posto, una grandissima idea, la messa celebrata in piazza belle Nazioni con la partecipazione di 500 fedeli e la presenza, fatto storico, del sacro Quadretto che, durante il percorso dal santuario di Montallegro, farà tappa in diverse parrocchie della città.

I Sestrieri hanno dimostrato grande sensibilità. Ad essere sacrificati sono gli spettacoli pirotecnici che avrebbero richiamato una folla incompatibile con le norme anticovid; per altro la spesa, anche per le sole chiatte da dove si sparano i fuochi, sarebbe stata uno schiaffo alle famiglie che ancora oggi, nonostante la ripresa del turismo, vivono nell’indigenza.