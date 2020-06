Sestri – Lavagna: cantieri e inevitabili ritardi dei bus Atp

Dall’ufficio stampa di Atp Esercizio riceviamo e pubblichiamo

Atp informa che, a causa dei numerosi cantieri aperti sulle tratte

autostradali nell’area della Città Metropolitana di Genova e delle

conseguenti ripercussioni sulla viabilità ordinaria, nonché del protrarsi

di interventi di manutenzione sulle strade extraurbane ed urbane, in

questo periodo il servizio potrà subire ritardi imprecisati che talvolta

possono causare il mancato rispetto delle coincidenze indicate sugli

orari.

Atp informa inoltre che, a causa del protrarsi dei lavori di

manutenzione delle Gallerie di Sant’Anna sulla statale Aurelia nel tratto

compreso tra Sestri Levante e Lavagna, con la viabilità a senso unico

alternato, le corse delle Linee 4, 5 e 98 potranno subire ritardi.

Nonostante l’elevata criticità della situazione viaria, Atp si impegna per

limitare il più possibile i disagi per l’utenza.

In allegato foto bus e comunicato