Santo Stefano d’Aveto: covid, morta donna di 56 anni

Da Alisa riceviamo e pubblichiamo

Decesso pazienti covid-19 positivo 27 giugno 2020 (ultime 24 ore, dalle 14 del 26 giugno 2020 alle 14 del 27 giugno 2020)



ASL 1

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi



ASL 2

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi



ASL 3

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi



ASL 4

Si comunica il decesso di una donna di anni 56 ricoverata in reparto Covid a Sestri Levante e residente a Santo Stefano D’Aveto.



ASL 5

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi



GALLIERA

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi



POLICLINICO SAN MARTINO

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi