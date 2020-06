‘Santa’: l’ufficio postale riapre anche al pomeriggio

Dallo staff della “Tigulliana” riceviamo e pubblichiamo

Tanto tuonò che piovve.

Da Poste Italiane abbiamo ricevuto, in anteprima, la notizia che, anche a seguito delle nostre ripetute proteste, l’Ufficio Postale di Santa Margherita Ligure, dal prossimo lunedì 29 giugno, riprenderà il consueto orario dalle 8.20 fino alle 19.10 (lunedì la riapertura partirà dalle ore 9 a causa della “sanificazione” dei locali), quindi riaprendo gli sportelli anche al pomeriggio.

L’associazione “Tigulliana” aveva inviato comunicati di protesta sottolineando che la chiusura pomeridiana creava notevole disagio agli utenti, con code lunghissime di clienti che dovevano attendere, in fila, lungo via Roma, nonostante i divieti di assembramenti e di contatti troppo ravvicinati. Per non parlare dei disagi per le persone anziane (costrette ad aspettare il proprio turno in piedi) e, in caso di pioggia, a dover attendere il proprio turno all’aperto.

“In un primo tempo – aveva aggiunto “Tigulliana” nel comunicato – la Direzione sembrava orientata a prorogare, forse per sempre, un orario ridotto che avrebbe penalizzato una Città turistica come Santa Margherita Ligure”.

Ora la comunicazione ufficiosa di Poste Italiane alla “Tigulliana” garantisce il ritorno alla normalità.