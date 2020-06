‘Santa’: “Grazie al sindaco di Milano Beppe Sala”

Da Ascom Santa Margherita Ligure – Portofino riceviamo e pubblichiamo

Come Ascom Santa Margherita e Portofino esprimiamo la nostra viva soddisfazione per la visita in città del Sindaco di Milano Beppe Sala, organizzata dalla amministrazione comunale, con la presenza anche del Presidente della Regione Giovanni Toti e del Presidente della Città metropolita di Genova Marco Bucci.

Sono infatti iniziative come questa che danno una immagine, bella e vincente, nei confronti dei turisti lombardi che da sempre frequentano e amano la nostra cittadina e il Tigullio.

Certamente alcuni gravi problemi rimangono: dalla pesante crisi economica del comparto turistico-commerciale all’assurda gestione del traffico sulle autostrade liguri, ma sono giornate come questa che regalano un pò di positività e ottimismo in un momento estremamente complicato e difficile.

Infine ci piace sottolineare che è stato molto gradito dal Sindaco di Milano il cesto con varie prelibatezze eno-gastronomiche del territorio, omaggiate da diversi commercianti Ascom e consegnatogli da Valentina Miroglio e Augusto Sartori.