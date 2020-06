‘Santa’: black out elettrico, colpita anche Rapallo

Il black out che ieri sera ha colpito vaste zone di Chiavari, ha interessato anche Santa Margherita Ligure e Rapallo. Non è chiaro se l’interruzione di energia elettrica nei vari Comuni abbia sia dovuta ad una causa comune. L’Enel non ha fatto sapere nulla. A tale proposito riportiamo anche il fatto che in uffici collocati nel nuovo Palazzo di Giustizia, dopo le partite serali della Virtus Entella si verificherebbero gravi inconvenienti ai computer.

Nella foto l’intervento dei Vigili del fuoco a Chiavari