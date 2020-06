Recco: “La passerella nell’ex ospedale, teatro fasullo””

Dallo staff Comunicazione del Circolo Pd Recco Avegno Uscio riceviamo e pubblichiamo

Che si facciano passerelle in tempi di campagna elettorale è pressoché inevitabile, ma che venga creato un palcoscenico fasullo, è inaccettabile.

Stiamo uscendo a tentoni (e non sappiamo come e quando andrà a finire) dalla drammatica epidemia da Covid19 che è stata gestita in modo approssimativo, senza un programma coerente, senza un progetto chiaro, senza una veduta d’insieme che permettesse un’azione mirata: tamponi sì, tamponi no, ma se si non ce ne sono.

Ora, solo ora si prende in considerazione il ruolo del medico di medicina generale perché è con il proprio medico che la persona che sta male prende contatto checché ne pensi il leghista Giorgetti nella sua visione distorta della medicina del territorio. E quante persone valutate opportunamente nelle prime fasi della malattia avrebbero potuto evitare il dramma delle cure rianimatorie?

La Sanità della nostra Regione ha annaspato drammaticamente perché era una Sanità malata.

E ora ecco il pavoneggiarsi per i nuovi ambulatori!

Unico riconoscimento a questa gestione regionale è aver portato avanti il progetto nato oltre 10 anni fa con ben altro presidente regionale.

Ma l’ospedale è ancora monco della RSA, e se per tanti sarebbe di aiuto la possibilità di una breve degenza di sollievo per un proprio congiunto non ancora del tutto ristabilito, pazienza! Aspetterà o chissà…

Gli ambulatori, preziosi, certamente, non vanno collocati lì come quadri appesi ad una parete: occorre dare la possibilità di un’interazione dello specialista col medico prescrittore, occorre costruire una rete di sostegno per gli utenti, con collegamenti tra strutture di Assistenza e volontariato, occorre conoscere le esigenze del territorio, se si vogliono davvero dare risposte ai bisogni.

Occorre sapere, conoscere e, usando poi conoscenza e razionalità, si potrebbe far molto meglio di Alisa che più che complicanze burocratiche e limiti alla libertà decisionale del medico non ha fatto, impoverendo la Medicina e la Sanità in tutti i suoi aspetti.