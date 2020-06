Dall’ufficio stampa Anpi Recco, sezione Ruby Bonfiglioli, riceviamo e pubblichiamo



Bella mattina di diritti . Recco e Sori in piazza per ricordare la chiusura dei rispettivi Sprar.

Anpi presente . Come 40 anni fa contro l ‘intolleranza . Nel 1960 a Genova per impedire congresso fascista . Nel 2020 contro la chiusura del progetto Sprar a Recco e Sori.

Non si tratta di buonismo ma di difesa dei valori fondanti della società democratica .