Recco: il dottor Falqui compie 90 anni, tantissimi auguri

Il dottor Salvatore Falqui dal 1998 gestisce l’omonima farmacia in piazza San Giovanni Bono – Via roma a Recco. Ha compiuto 90 anni e sono state moltissime le persone, familiari, amici, clienti e colleghi che gli hanno fatto gli auguri. Tra questi il sindaco di Rapallo Carlo Bagnsco che ha scritto: “Tantissimi auguri al ‘mitico’ dottor Falqui, per i suoi 90 anni, la maggior parte dei quali spesi a lavorare nella sua amata farmacia: esempio e ispirazione per tutti i colleghi che si sono trovati ad affrontare l’emergenza covid”.