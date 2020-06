Recco: “Ex ospedale, dopo 5 anni la Rsa non c’è ancora”

Dal Gruppo Pd Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Continuano le passerelle del presidente Toti e dell’assessore Viale. Chiacchiere molte, fatti pochi, nuovi progetti zero. Vantano risultati sulla sanità del territorio ligure, peccato che raccolgano i frutti del lavoro di altri, delle precedenti amministrazioni di centrosinistra, e quello che devono fare loro non lo fanno. Ieri sono stati all’ex ospedale Sant’Antonio di Recco, dove hanno completato e implementato una piastra di ambulatori già esistente.

Peccato che in cinque anni non siano ancora riusciti ad avviare i lavori per l’RSA, frutto di un’intesa ancora con la precedente amministrazione, inserita nel nuovo piano sociosanitario, ma i cui lavori sono ancora di là da venire, nonostante la seconda procedura di bando sia stata esperita nel giugno 2019. E’ curioso che l’assessore Viale si vanti di risultati per la politica sanitaria sul territorio, per cui questa amministrazione non c’entra assolutamente nulla, salvo avere tagliato nastri.

L’assessore Viale spaccia per sue le piastre ambulatoriali di Pegli e di Voltri, entrambe progettate e finanziate dal centrosinistra, la Casa della Salute di Quarto, frutto di un accordo di programma sottoscritto da giunte del centrosinistra in Regione e in Comune, e la Casa della Salute della Valpolcevera, che nasce da un’idea del municipio guidato dal centrosinistra e che a cinque anni dall’inizio della legislatura non ha ancora la copertura finanziaria. Stiamo ancora aspettando una Casa della Salute ideata, progettata e finanziata da questa giunta.