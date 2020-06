Dall’ufficio stampa della Lega riceviamo e pubblichiamo

“A Recco, in Liguria, il Comune ha deciso di chiudere lo Sprar per richiedenti asilo. Complimenti al sindaco e alla sua squadra: dalle parole ai fatti. È una lezione di chiarezza e legalità per il governo dell’insicurezza e dei porti aperti”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.