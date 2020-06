Recco: chiusura Sprar, partecipata manifestazione

“Restiamo U-Mani”. E le mani sono il simbolo della manifestazione svoltasi questa mattina a Recco nella piazza del Comune. Un’iniziativa a sostegno dei nuclei familiari di immigrati che da martedì, con la cessazione del sistema Sprar a Recco e Sori, resteranno senza casa e aiuti. Due nuclei che vivono a Recco avrebbero trovato una sistemazione a Camogli.

Alla manifestazione ha partecipato una sessantina di persone giunte dai vari Comuni del Golfo Paradiso; tra l’oro anche l’onorevole Luca Pastorino.

Sergio Siri, per il Comitato “Accoglienza Golfo Paradiso” spiega: “La chiusura dello Sprar a Recco e Sori, rischia di vanificare il lavoro e le iniziative svolte per integrare queste persone nel nostro tessuto urbano. I risultati ottenuti sono positivi. Speriamo non si vaifichi l’esperienza vissuta da questi immigrati. Incoraggiante la partecipazione di questa mattina all’iniziativa”