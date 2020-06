RASSEGNA STAMPA. Mondello, sentenza annullata

Oggi, sabato 27 giugno, auguri a Cirillo. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Parole: canterano (mobile di legno fornito di grandi cassetti per riporvi la biancheria). Proverbi: “Non c’è regola senza eccezioni”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Lavagna: Gabriella Mondello, sentenza di primo grado annullata; genericità del capo d’imputazione; In attesa delle motivazioni”.

Sestri Levante: Comitato di cittadini per salvare l’ospedale. Sestri Levante: scuola di via Lombardia, lavori per 770.000 euro. Chiavari: oggi Renzi promuove il suo libro. Chiavari: tributo a Mussolini su facebook, l’Anpi, “E’ apologia, il sindaco si dissoci”. Chiavari: madre e figlia ustionate, usato l’elicottero per superare le code. Chiavari: presentato il libro su Badinelli. Chiavari: la Cgil riapre lo sportello rivolto agli immigrati. Chiavari: la grande vela lancia l’estate. Chiavari: fondazione Torriglia approva il bilancio.

Rapallo salva le Feste di Luglio che saranno in formato ridotto. Santa Margherita Ligure accoglie il sindaco Sala “Felici di ospitare i lombardi” (un servizio dell’inviato Marco Menduni e, nelle pagine levantine, è inglobata anche la visita di Toti all’ospedale di Recco, tutt’altro argomento) (Sala, ampio servizio dell’inviato Massimo Calandri anche su la Repubblica).

Camogli: alcoolici da asporto, vendita vietata la sera. Camogli: il Festival della Comunicazione 2020, grande veicolo di promozione” (ampio servizio anche su Repubblica). Recco: non ci sono proroghe, lo Sprar chiude.