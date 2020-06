Rapina la moglie fuori da un locale. Arrestato

Dall’ufficio stampa della Questura di Genova riceviamo e pubblichiamo

Questa notte la Polizia di Stato genovese ha arrestato un 33enne albanese, residente in provincia di Milano, per rapina pluriaggravata ai danni della moglie.

La donna, in fase di separazione dal marito violento, da alcuni giorni si è trasferita con i due figli minori a Genova, dove ha intenzione di cominciare una nuova vita. Ieri sera l’uomo, che già altre volte l’aveva minacciata ed aggredita, l’ha raggiunta nel capoluogo ligure sorprendendola in un agguato all’uscita di un locale. Lei, spaventata, ha cercato rifugio nell’auto dove lui l’ha bloccata tirandole i capelli e puntandole un coltello alla gola. La donna, coraggiosamente, è riuscita comunque ad afferrare il cellulare per comporre il 112, costringendo alla fuga l’aggressore che prima di allontanarsi l’ha derubata del portafoglio e delle chiavi della macchina. I poliziotti dell’U.P.G. e del Commissariato San Fruttuoso, immediatamente intervenuti, hanno subito soccorso la donna e fermato l’uomo che se ne stava andando a bordo della propria auto, dove sono stati rinvenuti due coltelli e gli oggetti appena rubati.

Il 33enne è stato associato al carcere di Marassi a disposizione dell’Autorità giudiziaria.