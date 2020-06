Nei mesi scorsi, uno sconosciuto, si era introdotto all’interno di un rinomato Hotel di Rapallo, e una volta all’interno, si impossessava di un telefono cellulare, del denaro contante e un paio di occhiali. Pertanto, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Zoagli, dopo aver identificato l’autore del furto, un 47 enne di Rapallo gravato da pregiudizi di polizia, lo deferivano in stato di libertà per “furto in struttura ricettiva”.