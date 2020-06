Rapallo: “A-12 chiusa nelle Feste di Luglio, una provocazione”

Dall’ufficio stampa del Coordinamento regionale di Forza Italia riceviamo e pubblichiamo

“Ho ricevuto comunicazione da Autostrade circa la chiusura del casello di Rapallo dalle ore 8 alle 22 del 1° luglio per i veicoli in uscita provenienti da Livorno e per quelli in entrata diretti a Genova, e dalle ore 8 alle 22 del 2 luglio per i veicoli in uscita provenienti da Genova e per quelli in entrata diretti verso Livorno. E’ l’ennesima provocazione nei confronti del nostro territorio, tanto più se si considera che proprio in quei giorni le città di Rapallo e di Chiavari celebreranno le loro feste patronali, per le quali è previsto un grande afflusso di persone, che si troveranno così ad affrontare enormi disagi per raggiungere le due località del Tigullio e partecipare a momenti così importanti e sentiti. Chiedo perciò che queste chiusure vengano quanto prima revocate. In caso contrario, metterò in campo ogni ulteriore azione necessaria a tutelare il nostro territorio da scelte che hanno e avranno gravi ripercussioni sulla nostra viabilità, sulla nostra economia e sul nostro turismo. Chiederò i danni fino all’ultimo centesimo”.

E’ quanto dichiara Carlo Bagnasco, sindaco di Rapallo e coordinatore regionale di Forza Italia.