La scorsa serata, a Moneglia, una sconosciuta, senza un apparente motivo, danneggiava una fioriera in cemento, posizionata presso l’ingresso del Comune. Ieri, i Carabinieri della locale Stazione, al termine degli accertamenti, identificavano la donna in L.R. di 56 anni, gravata di pregiudizi di polizia, abitante in quella cittadina, e la deferivano in stato di libertà per “danneggiamento aggravato”.