Leidaa Golfo Tigullio: campagna contro l’abbandono degli animali

Da Pietro Burzi, presidente della sezione Le.i.d.a.a. Rapallo e Golfo Tigullio, riceviamo e pubblichiamo

La LeIDAA (Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente) sezione di Rapallo e Golfo Tigullio, intraprende una campagna contro l’abbandono degli animali iniziando dal 27 Giugno, ultimo sabato del mese, con la celebrazione della “Giornata mondiale contro l’abbandono degli animali domestici”.

L’iniziativa fu lanciata tre anni fa dall’associazione francese Solidaritè Animal, contro l’abbandono degli animali da compagnia.

Secondo uno studio della Lega Anti Vivisezione, ogni anno vengono abbandonati 80 mila gatti e 50 mila cani, la gran parte in strada, e spesso muoiono per incidenti stradali, oltre che di stenti o maltrattamenti.

E’ in generale l’estate che coincide con molti abbandoni, quando l’animale è concepito come un vincolo e non come un membro della famiglia.

Abbandonare un animale non è solo una crudeltà, ma un reato punibile anche con l’arresto ! Articolo 727 del Codice Penale: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro”.