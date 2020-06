Le ricette di Renzo Bagnasco: rattatuïa

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Ricetta

Rattatuïa, mescolanza di verdure varie

Ingredienti: 300 gr di fagioli in scatola, 1 cipolla, 400 gr di pelati, 2 peperoni, basilico, olio evo, 2 carote, 1 sedano, 4 zucchini, 300 gr di fagiolini, 1 melanzana, pepe e sale. Volendo del mais.

Esecuzione: rosolare con l’olio la cipolla affettata e unirvi tute le verdure suggerite tagliate a tocchetti, ma non gli zucchini, e, aggiunti i pelati, cuocere a fuoco lento e coperchiato per 30’. A questo punto aggiungervi gli zucchini tagliati a cubetti e continuare a cuocere per altri 30’. Dovrebbe presentarsi come uno stufato ma più liquido.

Piatto che ci lega a Nizza (Francia) che, sino a che Cavour non la cedette a Napoleone III, era nostra cioè genovese: vi nacque Garibaldi. Con “ratatouille“ in Francia si indica un ”piatto grossolano da bettole” ideale per trascorre un giorno in barca perché rinfrescante e ‘umido’: si consiglia di prepararlo la sera prima al fine di ottenere una maggior fusione dei sapori. Con questo stesso termine invece il Casaccia nel suo “Dizionario genovese-italiano” definisce i “rimasugli, di niun conto o valore”.