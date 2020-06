Chiavari: Poste, attesa del turno all’interno dei locali

Dall’ufficio stampa delle Piste italiane riceviamo e pubblichiamo

Nel pieno rispetto delle norme attualmente in vigore per limitare il diffondersi del Covid-19 e in parallelo con l’evolversi in positivo della situazione sanitaria, Poste Italiane sta provvedendo a ripristinare gradualmente la consueta operatività negli Uffici Postali.

L’ Ufficio Postale di S.Margherita Ligure, in Via dell’Arco 40, da lunedì 29 riprenderà il consueto orario di apertura al pubblico dalle ore 8:20 alle ore 19:05 da lunedì a venerdì e il sabato fino alle ore 12:35.

E’ nuovamente possibile, inoltre, attendere il proprio turno allo sportello all’interno dei locali di 4 Uffici Postali del levante, e precisamente: Chiavari in P.zza Ns Signora dell’Orto 32; Lavagna in Via Goito 125; Rapallo in Via Monsignor Boccoleri 12 e Sestri Levante in Via Caduti Partigiani 10.

Negli suddetti Uffici è possibile prenotare l’operazione direttamente tramite la APP Ufficio Postale. E’ sufficiente scaricare gratuitamente l’APP e selezionare il giorno e l’orario preferito per svolgere l’operazione desiderata. All’interno dell’ufficio un’apposita segnaletica indicherà il punto di attesa per accedere al primo sportello disponibile.

Accanto al programma di riaperture degli Uffici e degli orari al pubblico “pre-Covid”, l’Azienda ha installato, all’interno di alcuni Uffici Postali, una segnaletica orizzontale per indicare alla clientela come comportarsi durante l’accesso e il transito nei locali, consentendo un’attesa più confortevole e supportando i clienti per il mantenimento di un corretto distanziamento sociale.

Poste italiane inoltre ha avviato da tempo un processo di digitalizzazione attraverso nuove modalità di accesso ai servizi. L’ultimo tra i servizi online creati per andare incontro alle esigenze dei cittadini è la richiesta online delle pratiche di successione. I cittadini potranno avviare online la pratica di successione attraverso una modalità semplificata nel pieno rispetto del distanziamento interpersonale.

Per ottenere la dichiarazione di credito (ovvero il documento necessario per la presentazione della dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate) è infatti sufficiente effettuare l’accesso alla propria pagina nel sito di Poste Italiane, compilare la parte anagrafica con i dati personali, caricare i documenti richiesti e selezionare uno dei 23 Uffici Postali abilitati nel territorio levantino, tra litorale ed entroterra. (Elenco?) Una volta ricevuta online la Dichiarazione di Credito, l’erede o il soggetto legittimato si recherà, con i documenti originali, presso l’ Ufficio Postale selezionato, per la definitiva presentazione della Dichiarazione di Successione, riducendo così in maniera notevole i tempi dell’intera richiesta.

“Un impegno concreto per il Paese che – ha commentato Giovanni Accusani, Responsabile Mercato Privati Macro Area Nord Ovest di Poste Italiane, – attraverso nuovi canali di accesso ai servizi, permette di intraprendere un percorso di trasformazione digitale in grado di interpretare e anticipare i bisogni dei cittadini.”

La richiesta online della dichiarazione di credito si aggiunge ai tanti servizi forniti dall’Azienda per semplificare le procedure di richiesta documenti al fine di ridurre i tempi per il rilascio ed offrire un servizio sempre più rapido ed efficiente. Poste Italiane ha inoltre previsto una serie di agevolazioni per tutti gli eredi che intenderanno avvalersi anche di questa modalità.

Per accedere al nuovo servizio digitale è possibile collegarsi al sito poste.it<http://www.poste.it/> ed accedere alla sezione “Servizi al Cittadino”, “Successioni” (www.poste.it/prodotti/successioni.html<https://www.poste.it/prodotti/successioni.html>).