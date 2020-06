Camogli: Mannucci, il medico-assessore, va in pensione

Il prossimo 15 agosto andrà in pensione Italo Mannucci. A Camogli e circondario questa è una notizia che si è rapidamente diffusa tra i suoi numerosi assistiti. Perché Mannucci, 68 anni, è il medico di famiglia più popolare.

Una decisione sofferta? “Avrei dovuto lasciare il 15 giugno. In pieno periodo pandemia mi sembrava scorretto nei confronti dei miei utenti; così ho rinviato al 15 agosto”.

Come è stato il periodo più acuto del covid-19? “Abbastanza duro. Lo si può sintetizzare in un dato: una media di 120 richieste al giorno da parte dei propri assistiti. Anche solo per avere un semplice consiglio”.

I pazienti cosa chiedono al loro medico?: “Spesso oltre ad una visita, una diagnosi ed una terapia, chiedono di essere ascoltati. Essere medico di famiglia significa anche essere capaci di farlo, così come capire le necessità, le ansie ed i timori degli assistiti. Essere un po’ i loro confessori”.

Quando ha iniziato la carriera? “Mi sono laureato ed ho ottenuto l’abilitazione nel 1978. Ho fatto il tirocinio a Sampierdarena in Medicina regionale ed un secondo in Chirurgia con il professor D’Aste”.

Primo incarico? “Alla Usl 17 diventata poi Asl 4, per l’Igiene e la Medicina legale che significava verificare in prima battuta le cause di morte violenta o incerta. A disposizione 24 ore su 24”.

Successivamente? “Ricordo con piacere il periodo passato al pronto soccorso dell’ospedale di Santa Margherita Ligure. Eravamo in quattro a coprire i turni dell’intera settimana”.

Interventi particolari? “Una notte Roger Moore, interprete di 007, accompagnò al pronto soccorso il figlio caduto dallo yacht in rada davanti a Portofino. Gli diedi tre punti in testa. L’indomani lessi sul Secolo un articolo a sette colonne; sembrava avessi fatto un ‘delicato’ intervento chirurgico difficile e miracoloso”.

La convenzione come medico di famiglia. Impegnativa? “Dal punto di vista del tempo ti impegna molte più ore di quelle previste. Ma c’è un rapporto con gli assistiti per cui non ti puoi sottrarre. Fare il medico è anche una missione”.

Quali sono i ricordi migliori della sua carriera? “Le persone che ho conosciuto; incominciando dai colleghi di Rapallo e Santa Margherita”.

Naturalmente oltre alla professione c’è una felice famiglia con due figlie ed un bellissimo nipotino, Sandro, 3 anni e mezzo. “L’altro giorno ha preso le chiavi dell’appartamento della nonna che abita al piano superiore; ha aperto la porta, si è seduto sul divano ed ha acceso il canale che trasmette cartoni animati. Quando mia moglie lo ha raggiunto, le ha detto che desiderava stare un po’ da solo”.

Poi c’è la vita politica: assessore, sindaco, a tutt’oggi nuovamente assessore. “Ho dedicato e dedico tempo alla vita amministrativa; credo sia un obbligo non rifiutare la propria collaborazione quando è richiesta e si può essere utili. Specie in campo sociale, settore di cui oggi mi occupo”.

Dopo Ferragosto appenderà il camice ad un chiodo? “Penso di no, qualche cosa farò, oltre a dedicarmi alla famiglia e al sociale”.

Conosce il nome di chi la sostituirà? “Lo designa la Asl 3 e quindi lo ignoro. Penso potranno mettere un sostituto provvisorio”.

Italo Mannucci