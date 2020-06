Camogli: “Mancano le barriere anti rifiuti”

Da Claudio G. Pompei, capogruppo “Camogli nel Cuore” riceviamo e pubblichiamo

Arrivati a fine giugno si constata che neanche quest’ anno il posizionamento delle barriere anti inquinamento (panne) davanti alla spiaggia di Camogli avverrà prima di luglio.

Perché discriminare i Camoglini e turisti che vanno al mare a giugno?

Fare tutto il possibile affinchè l’acqua a Camogli sia sempre pulita, nonostante le molte barche in rada davanti alla nostra baia, è un aspetto importante anche a livello di concorrenza fra località balneari specialmente in questa particolare estate. L’Amministrazione avrebbe avuto il tempo per organizzare la sistemazione della “barriera arancione”.

Se questa è l’attenzione che porgono al periodo estivo come possono produrre iniziative per destagionalizzare?