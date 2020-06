Autostrade: “Prosegue l’agonia dei giorni scorsi”

Dall’ufficio stampa dell’onorevole Manuela gagliardi (Cambiamo) riceviamo e pubblichiamo



“Per la rete autostradale ligure prosegue la lunga via crucis dei giorni scorsi e dal ministero continuano a non arrivare soluzioni. È’ una situazione inaccettabile, bisogna lavorare per evitare ancora disagi ai cittadini, al trasporto delle merci e al flusso dei turisti che arriveranno o transiteranno nei prossimi mesi per la nostra regione”. Dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! con Toti Manuela Gagliardi. “Non è immaginabile che il Mit non abbia programmato per tempo gli interventi di manutenzione e sistemazione delle autostrade e delle gallerie e ora, con l’arrivo della stagione calda e delle vacanze, a pagarne il prezzo più alto debbano essere i liguri – prosegue – Non vogliamo neanche pensare che dietro a tutto questo ci possa essere una regia politica legata a fornire all’opposizione locale argomenti per infangare, per le prossime elezioni regionali, la figura di Giovanni Toti. Tutti sanno perfettamente che la gestione della rete autostradale non si decide in regione, bensì a Roma dove il governo nazionale è in mano a PD-5 Stelle-Italia Viva che non ha fatto per tempo una programmazione seria dei lavori, nonostante le continue sollecitazioni pubbliche arrivate ogni giorno dal governatore e dalle associazioni”.

“Chiediamo alla De Micheli di prendere in considerazione ogni soluzione per diluire nel tempo i controlli e i lavori di manutenzione previsti, in modo da non congestionare ulteriormente le vie di comunicazione autostradali e da facilitare il flusso turistico che in questo momento è una importante risorsa per la ripresa economica non solo della Liguria, ma dell’Italia”, conclude la parlamentare.