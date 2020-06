Auto a passo d’uomo e code da Capolungo a Nervi fino a Recco anche lungo la via Aurelia. Colpa delle code in A-12, ma certamente anche per i lavori lungo la statale ligure. Le proteste dovrebbero, infatti, essere indirizzate anche agli Enti che effettuano lavori con cantieri lungo la viabilità ordinaria. Unica attenuante il fatto che nessuno prevedeva un così massiccio arrivo di turisti dopo la pandemia.