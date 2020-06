A-12: situazione tragica, 14 chilometri di coda dalla A-7 a Recco

Situazione caotica in A-12. Il dato più significativo è la coda di 14 chilometri tra la confluenza della A-7 con la A-12 e Recco. Una marea di turisti che si rovescia in Riviera trova ostacoli, ad esempio la chiusura del casello di Genova Nervi, oltre i cantieri in A-12. Altro ostacolo: la chiusura del casello di Lavagna in uscita.

Dal sito di Autostrade



Nervi – Entrata Chiusa (Km 11.5 – direzione: Genova)

Genova Nervi in entrata e’ chiuso al traffico fino alle 20:00 del 27/06/2020 verso Genova per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Genova est.

(26 giugno 2020 ore 10:12)



*****

Nervi – Uscita Chiusa (Km 11.5 – direzione: Genova)

L’uscita di Genova Nervi e’ chiusa al traffico fino alle 20:00 del 27/06/2020 provenendo da Livorno per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Genova est.

(26 giugno 2020 ore 10:01)

*****



Lavagna – Uscita Chiusa (Km 41.1 – direzione: Rosignano)

L’uscita di Lavagna e’ chiusa al traffico provenendo da Genova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Chiavari.

(25 giugno 2020 ore 19:35)



****

Sant’ilario Sud – Area di Servizio Chiusa (Km 14.5 – direzione: Rosignano)

L’area di servizio Sant’Ilario sud e’ chiusa per lavori

*****



Genova-Recco – Coda (Km 0 – direzione: Rosignano)

Coda di 14 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Recco per Traffico Congestionato

(27 giugno 2020 ore 10:34)

*****



Riviera Nord – Chiusura stazione di rifornimento (Km 48.7 – direzione: Genova)

L’area di servizio Riviera nord ha la stazione di rifornimento chiusa per lavori.