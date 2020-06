Sestri, Chiavari, ‘Santa’: dal 6 luglio Summer School 2020

Da Marco Garibaldi riceviamo e pubblichiamo

Dal 6 luglio al 24 agosto Summer School 2020: laboratori di arte, scienze, filosofia, “buon utilizzo” dei nuovi media e sostegno allo studio.

Centri estivi.

La Summer School 2020 è dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni ed è stata organizzata dal Consorzio Tassano Servizi Territoriali all’interno del progetto nazionale (Liguria, Valle D’Aosta, Piemonte, Campania, Sicilia) Movi-menti sostenuto da Con i Bambini.

Le attività si svolgeranno a Sestri Levante, Chiavari e Santa Margherita Ligure dal 6 luglio al 24 agosto con orario 9.00 – 13.00.

C’è tempo fino a mercoledì 1 luglio per prenotare contattando il numero 335 5252434 o via e-mail stefano.aliquo@gruppotassano.it

Come richiesto dalle linee guida del Dipartimento per le Politiche della Famiglia e dalla Conferenza delle Regioni i bambini verranno suddivisi in piccoli gruppi.

Sestri

Le attività si svolgeranno presso il Centro Giovani Casette Rosse, in via Primi. https://www.consorziotst.it/summer-school-movi-menti-6-11-anni-sestri-levante/

Chiavari

I bimbi saranno accolti presso Casa Caritas in via Luigi Marana. https://www.consorziotst.it/summer-school-movi-menti-6-11-anni-chiavari/

Santa Margherita Ligure

Le attività si svolgeranno presso IC Santa Margherita plesso Scarsella. https://www.consorziotst.it/summer-school-movi-menti-6-11-santa-margherita-ligure/