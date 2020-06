‘Santa’: Sala, Toti, Pastorino e Bucci visitano i lavori in porto

Una visita bipartisan ai lavori in corso nel porto di Santa Margherita Ligure in un momento cui i clienti del Porto Riva di Rapallo, rimasti senza ormeggio sono molto ambiti. Promosso dal sindaco di Santa Margherita Ligure, alla visita ha partecipato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il deputato Luca Pastorino, il presidente della Regione Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci, arrivato in ritardo causa coda. Presente anche Marco Pogliani che ha curato campagne promozionali sia per Sala sia per Toti; in riviera aveva inventato il Red carpet. Donadoni ha omaggiato gli ospiti con mascherine con stampati i nomi di Milano e Santa Margherita; Toti ha ricambiato con cravatte che ricordano il Ponte Genova.

Augusto Sartori indossa la mascherina ‘Santa’-Milano