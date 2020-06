‘Santa’: “Orgogliosi di lavorare alla diga del porto”

Dal Comune di Santa Margherita riceviamo e pubblichiamo una noya delle ditte operanti nel porto di Santa Margherita Ligure

Per quanto riguarda i lavori in porto Alberto Zampirollo procuratore della Zeta S.r.l. dichiara: «Il nostro raggruppamento di imprese è orgoglioso di avere potuto mettere a disposizione del Comune di Santa Margherita le proprie risorse umane e tecniche nei lavori di ricostruzione della nuova banchina interno porto nella quale sono stati impiegati circa 1.000 metri cubi di calcestruzzo e circa 150 tonnellate di acciaio zincato e nei lavori di ripristino del molo di sopraflutto del porto dove ad oggi sono state messe in opera circa 110.000 tonnellate di massi di cui circa 60.000 provenienti dalla Sardegna impiegando nel cantiere complessivamente circa 40 persone.

Il contesto emergenziale nel quale si sono svolti tali lavori – del tutto privo di precedenti – ha fatto emergere non solo la professionalità, ma anche il vero e proprio impegno civile dei lavoratori coinvolti nel progetto, nei confronti dei quali le nostre Aziende esprimono massimo apprezzamento e gratitudine.

In una situazione così particolare, non può infine tacersi il fondamentale supporto degli enti territoriali coinvolti: Comune di Santa Margherita, Regione Liguria dove il Presidente Giovanni Toti è stato determinante nel farci proseguire i lavori nel periodo di massima emergenza Covid-19 e dell’Autorità Marittima, che hanno dimostrato all’intera collettività efficienza organizzativa e prontezza di risposte operative: le nostre Aziende vogliono in questo senso farsi testimoni di un chiaro esempio di “buona amministrazione”, che si traduce nella capacità di reagire a situazioni avverse generando opportunità per una popolazione e per un territorio messi a dura prova dai recenti avvenimenti».