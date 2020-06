‘Santa’: “Caos autostrade, non servono colpevoli ma soluzioni”

Dall’Ufficio Stampa Progetto Santa Insieme con Voi riceviamo e pubblichiamo

Ci è stato chiesto di rimanere in casa, di chiudere ogni attività, di certificare i nostri movimenti, di limitare alle sole necessità inderogabili gli spostamenti tra comuni anche limitrofi, ci è stato chiesto un grande atto di responsabilità per il bene di tutti e lo abbiamo fatto, con qualche mugugno, certo, però lo abbiamo fatto sebbene la preoccupazione per la salute e il lavoro non ci facesse dormire.

Lo abbiamo fatto nonostante venissimo quotidianamente bombardati da pareri contrastanti di illustri scienziati le cui opinioni, ancora adesso, ci hanno convinto quanto quelle dei laureati, all’università della strada che imperversano tuttora sui social network, abbiamo ubbidito, era giusto farlo anche se non ne abbiamo compreso fino in fondo il motivo. Ora, quando si prova a rialzarci, a mettere in piedi una stagione turistica accorciata dalla pandemia e regolamentata, con ragione, dalle norme di sicurezza anti-Covid e a guardare con speranza al futuro, scopriamo che iniziano i lavori per mettere in sicurezza le nostre autostrade.

Risultato: lunghe code, caselli autostradali chiusi, disagi per chi si reca al lavoro e ingenti danni per un comparto turistico già duramente provato. Non vogliamo sapere il motivo per cui gli interventi non sono stati predisposti nei tre mesi di lockdown, oramai non ha importanza, vorremmo solo fosse data la possibilità alla Liguria e a cittadine come Santa Margherita Ligure che basano la loro economia essenzialmente su turismo di poter lavorare senza ulteriori disagi.

Chiediamo al Sindaco della Città Metropolitana Marco Bucci e al Presidente della Regione Liguria Toti, che oggi passeggeranno per le vie della nostra città assieme al Sindaco di Milano Beppe Sala, di Rapallo Carlo Bagnasco e al suo collega Donadoni di intervenire decisamente affinché questo grave problema abbia una soluzione che permetta di salvare la nostra economia comunale e regionale.