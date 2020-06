‘Santa’: Benvenuto a Sala, un omaggio ai turisti milanesi

Dal Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Giornata a Santa Margherita Ligure per il Sindaco di Milano Beppe Sala accompagnato dal Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e dal Sindaco di Genova e della Città Metropolitana di Genova Marco Bucci.

Ad accogliere Sala, all’anfiteatro Bindi, il primo cittadino di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni.

I quattro hanno percorso il Lungomare attraverso i locali dell’aperitivo e si sono recati in visita al cantiere di lavori del porto cittadino, in ricostruzione dopo i danni subiti dalla mareggiata del 2018, grazie a fondi di Protezione Civile erogati attraverso Regione Liguria.

«Santa Margherita Ligure non è solo una meta di vacanze per i milanesi – ha detto il Sindaco Donadoni – è per loro un luogo del cuore. Generazioni di milanesi sono cresciute per le nostre vie, per le nostre piazze. Le prime avventure giovanili, per molti di loro, hanno come sfondo l’azzurro del nostro mare e il verde delle nostre colline.

Durante questi mesi di lockdown e nei giorni successivi, la loro assenza in città – ma lo estendiamo a tutti i possessori delle circa 5 mila seconde case – si è sentita, e non solo nell’economia cittadina; tuttavia nei loro confronti abbiamo visto innescarsi talvolta, per lo più sui social, commenti dettati dalla paura. Oggi siamo qui per ribadire la nostra amicizia, la nostra accoglienza, la nostra voglia di ripartire insieme ma sempre nel rispetto di quelle piccole regole comportamentali e di quella prudenza che al momento ci dovranno ancora accompagnare nella quotidianità».

«Sono molto affezionato a questa regione e a questa zona della Liguria – ha commentato il Sindaco Sala -: il Golfo del Tigullio e le località che vi si affacciano sono tra le mete preferite degli italiani e dei turisti stranieri. Anche questa terra è stata spesso messa a dura prova. Ma i liguri sono persone che si danno un gran da fare e non si perdono d’animo, un po’ come i milanesi. Oggi, girando per le vie di Santa Margherita fino al porto, ho avuto la piena dimostrazione di questa operosità e del grande e legittimo desiderio di tornare alla normalità della Liguria. Abbiamo tutti bisogno di riprendere a vivere la nostra quotidianità in modo sereno e consapevole, sempre nel rispetto delle regole che l’emergenza sanitaria impone».

«Sono felice di poter dare il benvenuto in Liguria al sindaco Sala – afferma il governatore Giovanni Toti – e, con lui, a tutti i milanesi e turisti da ogni parte di Italia e del mondo che sceglieranno la Liguria per trascorrere le vacanze. Molti hanno già raggiunto le seconde case, gli hotel e le nostre località costiere, tra le più belle del Paese premiate anche quest’anno con le Bandiere Blu. La Liguria è ripartita e siamo pronti ad accogliere al meglio tutti i turisti, in piena sicurezza perché il nostro sviluppo e la nostra crescita passa anche da qui. L’emergenza che abbiamo vissuto ci ha insegnato che il nostro nemico comune è il virus, non le persone: tutti abbiamo combattuto la stessa battaglia e solo uniti potremo farcela anche in futuro. Questo è il nostro messaggio ai lombardi e a tutti gli italiani e gli stranieri che verranno a trovarci: in Liguria siete i benvenuti».

Questo il commento del Sindaco di Genova e della Città Metropolitana di Genova Marco Bucci: «Mi ha fatto molto piacere incontrare il Sindaco di Milano nella nostra terra. Come sindaco della Città metropolitana di Genova non posso che dargli il benvenuto, anzi bentornato, e ricordare a tutti i milanesi che, al di là delle caricature sull’animo burbero e reticente dei genovesi e sulla loro ritrosia all’accoglienza, siamo felici di potervi spalancare le porte delle nostre riviere e delle nostre città. Dopo il periodo difficile che abbiamo passato, che ha visto Milano e Lombardia impegnati in prima fila, sarà ancora più bello vivere insieme il periodo estivo».

Tra le numerose autorità presenti, i Sindaci di Rapallo, Carlo Bagnasco, e Portofino, Matteo Viacava, il Parlamentare Luca Pastorino, l’assessore regionale Ilaria Cavo, il consigliere della Città Metropolitana Franco Senarega, autorità civili e militari.

Al termine dell'incontro, nei locali recentemente riammodernati della Casa del Mare, il Sindaco Donadoni ha donato al Sindaco Sala un libro fotografico su Santa Margherita Ligure, una piastrella artistica dell'artigiana locale Alisa Lustig e un cesto di prodotti eno-gastronomici del territorio.

