Recco: Toti inaugura i nuovi ambulatori polispecialistici

Oggi alle 16 presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha inaugurato gli undici nuovi ambulatori polispecialistici dell’ex Ospedale Sant’Antonio, in via Bianchi. Oltre al governatore Toti erano presenti la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale, il consigliere regionale e neo presidente della Commissione Sanità Claudio Muzio, il Direttore Generale di Asl3 Luigi Carlo Bottaro, il direttore del Distretto 13 Marco Macchi, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo, gli assessori Caterina Peragallo, Francesca Aprile, Enrico Zanini, Davide Lombardo, l’ex sindaco di Recco Dario Capurro, il sindaco di Avegno Franco Canevello. La visita è tuttora in corso.

