Recco: Toti a confronto con gli operatori turistici

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

E’ stato un pomeriggio tutto recchelino per il presidente Giovanni Toti che, accompagnato dal sindaco Carlo Gandolfo e dall’assessore alla sanità Sonia Viale, ha prima visitato gli undici nuovi ambulatori polispecialistici, già attivi presso l’ex Ospedale S.Antonio, che consentono una nuova organizzazione dei servizi offerti nella sede di ASL3. Successivamente, nel sala del consiglio comunale di Recco con il primo cittadino a fare gli onori di casa, il governatore della Regione Liguria ha incontrato gli operatori economici e turistici del territorio per rispondere alle loro domande e parlare degli strumenti ideati per superare la fase che ha visto l’economia fermarsi.