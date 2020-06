Recco: incidente stradale in via della Ne

Dal Centro documentazione dei Vigili del fuoco di Genova riceviamo e pubblichiamo

La scorsa notte intorno alle 2.30, i Vigili del Fuoco di Rapallo sono intervenuti a Recco, in via della Ne, per un incidente stradale in quanto una vettura, con tre persone a bordo è uscita fuoristrada rimanendo in bilico sulla scarpata. I Vigili del Fuoco, prima di poter estrarre gli occupanti, hanno messo in sicurezza il mezzo assicurandolo con verricello e argano a mano. Dopodiché hanno estratto gli occupanti ponendoli su barelle spinali cedendoli alle cure dei sanitari del 118.