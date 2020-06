Recco: “Immigrati cacciati, domani manifestazione”

Dall’ufficio stampa dell’Anpi Recco sez. Ruby Bongfiglioli riceviamo e pubblichiamo

Anpi Recco Sez. Ruby Bonfiglioli invita i cittadini e le cittadine che si riconoscono nella Costituzione e in particolare nell’art. 3 a partecipare all’evento di domani. Sempre con mascherine distanziamento sociale. Sosteniamo e partecipiamo con mascherine e distanziamento sociale.

Restiamo u-mani

Martedì 30 giugno le persone accolte dagli Sprar (Sistema di Accoglienza per Richiedenti Asilo) di Recco e Sori verranno sostanzialmente espulse dalla città disattendendo il sistema di accoglienza che da vent’anni garantisce l’accoglienza alle persone immigrate assicurando ordine e progressiva integrazione.

Stiamo parlando di vite umane e di una nuova opportunità per poter immaginare una vita dignitosa.

Martedì 30 giugno questa possibilità verrà chiusa e i Comuni di Recco e Sori rinunceranno a questo percorso virtuoso che sottende un mondo aperto, egualitario, sostenibile e privo di conflitti.

Il gruppo Golfo Paradiso Accogliente, già promotore della passata manifestazione contro la chiusura degli Sprar insieme alle Sardine del Tigullio e all’Anpi, invita tutta la cittadinanza, troppo spesso una maggioranza positiva ma silenziosa, a confermare la loro contrarietà a questa scelta e a imprimere la forma della propria mano colorata su un grande foglio bianco per farne una bandiera e sottolineare la necessità di restare u-mani.