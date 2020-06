Recco: ex ospedale, progetto completato (2)

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Si completa con oggi il progetto di rifunzionalizzazione della sede ASL3 di Recco. In visita questo pomeriggio il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, la Vicepresidente e Assessore alla Sanità Sonia Viale e il Sindaco di Recco, Carlo Gandolfo. Sono undici i nuovi ambulatori polispecialistici- già attivi- presso l’ex Ospedale S.Antonio che consentono una nuova organizzazione dei servizi offerti nella sede recchelina di ASL3.

“Prosegue con questi nuovi ambulatori – afferma il presidente della Regione Giovanni Toti – il processo di razionalizzazione e modernizzazione dei servizi sanitari della Liguria e in particolare della Asl3. Dopo aver aperto il Palazzo della Salute di Pegli, la Casa della Salute di Voltri e aver quasi concluso i lavori della Casa della Salute di Genova-Quarto, mentre è in corso come da programma la progettazione della casa della salute della Valpolcevera e della Vallescrivia, qui, nel levante genovese, con questo ulteriore potenziamento dei servizi garantiamo alla popolazione di questo territorio, vicino a casa, una risposta ancora più efficace ai loro bisogni di salute, evitando di doversi recare in ospedale. In questo modo si rafforza la rete sanitaria del levante genovese, in relazione ad una cittadinanza che è in gran parte costituita da over 65enni”.



“Questi nuovi ambulatori – aggiunge la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale – sono un ulteriore tassello dell’integrazione tra ospedale e territorio, uno dei pilastri del nuovo Piano sociosanitario approvato tre anni fa. Questa struttura, che a seguito delle scelte della precedente amministrazione regionale non è più un ospedale, costituisce un punto di riferimento per la sanità di Recco e del Golfo Paradiso, da sostenere e rafforzare grazie alla presenza di apparecchiature moderne, come il mammografo di ultima generazione in funzione da marzo 2018. La direzione è quella di una sanità sempre più a chilometro zero, anche con la nuova Rsa, indispensabile sia per evitare l’ospedalizzazione quando non necessaria sia per consentire le dimissioni protette di persone fragili o anziane o con patologie croniche”, conclude Viale.

Un primo step del progetto si è concluso nel 2019 con il completamento dei lavori al piano terra dove oggi sono ubicati: accoglienza; CUP e anagrafe con un’ampia sala di attesa dedicata; punto prelievi; punto latte; cure domiciliari; ambulatorio infermieristico; servizi ambulatoriali e la radiologia (radiologia tradizionale, ecografia e mammografo di ultima generazione). Quello di oggi è il secondo lotto – già operativo – che ha previsto una concentrazione al primo piano, in ampi e luminosi spazi, delle 22 branche specialistiche per un totale di 300 ore alla settimana erogate. Un forcing che dal primo luglio verrà implementato con ulteriori 30 ore di Oculistica e Odontoiatria, le due new entry dell’offerta di salute la cui presenza è stata resa possibile grazie alla nuova location.

E’ importante sottolineare come comunque anche durante i lavori di ristrutturazione il presidio ha portato avanti una parallela progettualità di costante implementazione delle ore di specialistica e che oggi con questo assetto è in grado di offrire ai cittadini una completa gamma di specialità: Allergologia, Diabetologia, Cardiologia, Chirurgia generale, Chirurgia vascolare, Dermatologia, Dietologia, Geriatria disturbi cognitivi, Ginecologia, Igiene vaccinazioni, Medicina dello sport, Medicina legale, Neurologia, Oculistica, Odontoiatria, Otorinolaringoiatria, Ortopedia, Pediatria, Radiologia, Reumatologia, Terapia antalgica, Urologia.

“Un passaggio importante quello della razionalizzazione – spiega Luigi Carlo Bottaro, Direttore Generale di ASL3 – che ha permesso di proporre una organizzazione a misura di paziente. Il completamento della nuova ala porta con sé un altro vantaggio logistico in quanto ha consentito di liberare i locali attigui per la realizzazione della nuova RSA da 30 posti letto. Ambienti luminosi totalmente rinnovati e confortevoli dove sono presenti tutte le specialità, i servizi amministrativi, quelli sanitari e un polo radiologico con sede di screening. Tutti elementi che costituiscono una importante offerta sanitaria per la salute dei cittadini di Recco, delle aree circostanti e non solo”.

Ricordiamo che presso la sede Asl3 opera attivamente la guardia medica ed è presente il 118 sette giorni su sette h 24. Vi è inoltre la possibilità per gli utenti attraverso il totem “Puntofacile” di pagare le prestazioni e ritirare i referti di laboratorio. La struttura è anche sede di squadra Gsat per interventi domiciliari su pazienti COVID 19.