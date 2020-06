Un’auto in bilico in via della Ne, strada collinare, la scorsa notte a Recco. Era l’1.50 quando, per un’errata manovra, la vettura è uscita parzialmente dalla carreggiata restando in bilico. A bordo due persone spaventatissime che hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco. E’ arrivata una squadra da Rapallo che ha riportato l’auto sulla carreggiata.