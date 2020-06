RASSEGNA STAMPA. Incidente: A-12 chiusa per 5 ore

Oggi, venerdì 26 giugno, auguri a Josemaria. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Parole: fabbisogno (quanto si rivela normalmente indispensabile in un dato campo, ad esempio le matterie prime nell’industria). Proverbi: “Meglio andare a letto senza cena che alzarsi con debiti”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Incidente paralizza l’A-12 chiusa per cinque ore tra Sestri Levante e Deiva. La protesta dei sindaci. Centri estivi: al decollo a Rapallo e Cicagna.

Moneglia: mercatino e menù a tema. Riva Trigoso: l’ultimo noir di Morchio alla Biblioteca del mare. Sestri Levante: stretta e controlli sulla movida. Sestri Levante: l’Arena Conchiglia torna alle sue radici. Lavagna: “L’Aurelia è una trappola così non si può lavorare”. Lavagna: processo ‘ndrangheta, oggi la sentenza di appello. Chiavari: sopralluogo per il liceo linguistico, casa Marchesani ha gli spazi (Commento. Lo spazio lo hanno anche le caserme. Chiavari: porto, ricavi in crescita. Chiavari: il sacrificio di Badinelli nel romanzo di Esposito. Chiavari-Gussago, gemellaggio solidale.

Rapallo: feste di luglio, i primi divieti. Rapallo: maturità al Da Vigo, una pioggia di 100; Eleonore: 100 con lode. Rapallo: porto Riva, salta l’incontro con i capigruppo. Santa Margherita Ligure: Tigulliana propone un convegno su Abbagnano. Santa Margherita Ligure: la minoranza non si presenta, salta il Consiglio sullo scalo. Santa Margherita Ligure: cemento alla Gave, diffida ambientalista.

Camogli: sub morto,verifica sui dispositivi. Recco: maturità al Nicoloso, una pioggia di 100. Recco: palpeggia ragazzina in treno, denunciato.