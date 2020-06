Rapallo: rinnovato il verde urbano nelle aiuole cittadine

Giardinieri al lavoro a Rapallo per abbellire le aiuole. In particolare nelle immagini vediamo quelle sotto il Comune, anche in vista della messa del 3 luglio celebrata in piazza delle Nazioni, e quelle di piazza Genova all’ingresso in città per chi proviene dall’autostrada. Spiega il sindaco: “Finita la fase di emergenza stretta covid-19 che ha imposto altre priorità, siamo potuti tornare ad occuparci del verde pubblico. Nei prossimi giorni verranno ultimati gli allestimenti e vedremo una Rapallo ancora più bella”